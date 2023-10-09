С 29 сентября по 05 октября 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 90 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 202 протокола об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 62 тысячи гривен. В Государственный бюджет взыскано 60 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 6 млн 119 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн. 606 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 727 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская и Ровенская области.

Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия филиала "Овручское специализированное лесное хозяйство" ГСХП "Леса Украины", на сумму 1 млн 574 тыс. 400 грн., за засорение/загрязнение земельных ресурсов отходами деревообработки (опилки) в с. Бережесть на территории Овручского городского совета Коростенского района.

Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Рокитновскому поссовету, на сумму 2 млн 911 тыс. 939 грн., за незаконную рубку деревьев разных пород, на землях запаса лесохозяйственного назначения Ракитневского поселкового совета за пределами населенных пунктов с. Осниц и с.Рокитное Сарненского района. Материалы переданы в ГУНП в Ровенской области для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.