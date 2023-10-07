Если будет воля Офиса президента Украины, то парламент организуется и проголосует за все необходимое для такого важного вопроса как выборы.

Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.

выборы, избирательный участок


Что касается вопросов безопасности в ситуации с выборами, то, по мнению Романенко, это более острый вопрос для прифронтовых зон и для военных. В то же время эксперт считает, что это задача, с которой вполне можно справиться.

"Потому что выборы можно растянуть по времени, выборы можно проводить две недели, три недели. Для того чтобы находящиеся на ротации выезжали и им организовывали, соответственно, в тылу возможность проголосовать", - убежден политолог.

То же самое, добавил Романенко, можно сказать о тех гражданах, которые будут голосовать за границей. Политолог уверен, что в европейских странах у правительств достаточно информации о том, в каких городах у них больше всего украинцев. То есть речь идет о возможности рассчитать, сколько и где открывать избирательные участки.

выборы

"Я уверен, что изменения в законодательство будут введены, потому что это прямое требование наших американских и европейских партнеров", - отметил Романенко.

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