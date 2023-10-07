Если будет воля Офиса президента Украины, то парламент организуется и проголосует за все необходимое для такого важного вопроса как выборы.





Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.



Что касается вопросов безопасности в ситуации с выборами, то, по мнению Романенко, это более острый вопрос для прифронтовых зон и для военных. В то же время эксперт считает, что это задача, с которой вполне можно справиться.

"Потому что выборы можно растянуть по времени, выборы можно проводить две недели, три недели. Для того чтобы находящиеся на ротации выезжали и им организовывали, соответственно, в тылу возможность проголосовать", - убежден политолог.

То же самое, добавил Романенко, можно сказать о тех гражданах, которые будут голосовать за границей. Политолог уверен, что в европейских странах у правительств достаточно информации о том, в каких городах у них больше всего украинцев. То есть речь идет о возможности рассчитать, сколько и где открывать избирательные участки.

"Я уверен, что изменения в законодательство будут введены, потому что это прямое требование наших американских и европейских партнеров", - отметил Романенко.





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