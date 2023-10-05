Он рассказал, в частности, об итогах своей недавней служебной командировки в Эстонскую Республику, в ходе которой удалось получить четкие сигналы от всех фракций Эстонского Парламента о поддержке инициативы Правительства Эстонии по выделению Украине 30 миллионов евро в Бюджете-2024.

«Это деньги для восстановления, гуманитарной поддержки, реабилитации раненых без учета военной помощи для Украины. Из этих средств 14 миллионов евро — средства на восстановление и гуманитарные проекты, которые будут в бюджете МИД Эстонии; еще 16 миллионов евро назначены на разновекторную поддержку, в том числе на реабилитацию и протезирование наших военных – программы, реализуемые при финансировании Правительства Эстонии и поддержке Благотворительного Фонда BGV. Благодаря этому проекту в течение 2023 года уже 12 украинских военнослужащих получили современные бионические протезы, в целом планируется, что в следующем году, как и в этом, курс реабилитации и протезирования пройдет около 20 военных», — подчеркнул заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко

По его мнению, знаковым событием стал одновременный визит в Украину Министра обороны Ханно Певкура и Министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкна. Это свидетельствует о безоговорочной поддержке Украины со стороны Эстонии. Переговоры, состоявшиеся во время служебной командировки нардепа, также засвидетельствовали наличие полного консенсуса в Эстонском Парламенте и Правительстве по поддержке Украины. Следовательно, подчеркнул Арсений Пушкаренко, есть все основания полагать, что и политическая, и военная, и финансовая поддержка Украины в Эстонии сохраняется на высоком уровне.

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щине при финансовой поддержке Эстонии. Именно Эстония первой взяла шефство в Украине по формуле, предложенной Президентом Владимиром Зеленским: «одна страна берет ответственность за восстановление одного региона/города». И первой продемонстрировала результаты», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что в начале этого лета в городе Овруч был открыт новый современный детский сад, а уже в начале октября отстроен малинский мост, разрушенный российской ракетой 6 марта 2022 года. Нардеп подчеркнул, что речь идет именно о новом городе, построенном по новым государственным строительным стандартам: он стал шире, чем раньше; увеличена грузоподъемность; учтена инклюзия; появилось освещение.

«В целом, Эстония своим примером демонстрирует другим государствам, что уже сегодня нужно участвовать в восстановлении Украины, и помогает привлечь другие страны к реализации проектов восстановления на Житомирщине. В частности, Эстонии совместно с Первой леди Еленой Зеленской удалось приобщить Португалию к восстановлению лицея №25 в городе Житомире. Уже есть наработки по поводу возможного участия Исландии в поддержке региона», — отметил Арсений Пушкаренко.





Также он сообщил о том, что по завершении церемонии открытия нового моста состоялось совещание между эстонской и украинской сторонами, в ходе которого обсудили дальнейшие совместные проекты в рамках восстановления области на 2024 год. Следовательно, плодотворное сотрудничество будет продолжаться и дальше.













