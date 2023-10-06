Медиум Анна Атаманова сообщила, что для разрешения конфликта с Польшей полякам нужно предложить какую-то выгоду, а вот союз с Грецией будет для нас не так прост, как кажется.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Скандал с Польшей. Решится ли в этом месяце дипломатический вопрос или наоборот обострится ситуация с поляками? Неужели наши хорошие отношения закончились?

Давайте я скажу честно в общем. Никто не рассчитывал, что Украина будет не то, что стоять на ногах против россии, но еще и побеждать. Несмотря на это, Зеленский хочет, чтобы наша страна еще и развивалась финансово, экономически, чтобы не были зависимыми от других стран.

Поэтому другим странам как-то завистливо, что нас и финансируют, нам и дают оружие, плюс мы еще выходим на каких-то этапах, где будем зарабатывать и развивать страну. Поэтому Польша хочет, конечно, свои интересы учесть, чтобы им было выгодно, поэтому для них нужно найти какое-то предложение, чтобы и им было интересно участвовать в этом.

А конфликты… Оно как-то будет колебаться: где-то помирятся, а где-то опять же будут недовольны. Но Украина не готова поджимать хвост и просто быть на задних просящих странах, то есть мы хотим себя развивать и идти вперед.

Греция готова принимать украинские корабли с зерном. Давайте посмотрим, каковы настоящие отношения между Украиной и Грецией, и надежен ли это партнер.

Действительно ли это надежный партнер? Я бы не сказала. Здесь есть какая-то тонкая грань, где-то будет в чем-то подвох, нам нужно внимательно читать условия договоренностей. Также будут какие-то моменты, когда мы будем чем-то недовольны, но в целом для начала можно с ними договариваться хотя бы на первом этапе, чтобы сдвинулось с места это дело по транспортировке зерна.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что россияне уже ведут какие-то переговоры о сдаче Крыма и рассчитывают что-либо получить за это.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, когда Черноморский флот рф терпит полное поражение.