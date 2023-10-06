Экс-разведчик КГБ Александр Зеленько прокомментировал информацию ГУР, что благодаря удару по смоленскому авиационному заводу нам удалось повредить производство ракет Х-59, и рассказал, будет ли ответ.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это обычная война, обмен ударами, война идет, каждая сторона пытается найти слабые места, пытается найти логистические пути, точки производства боеприпасов, точки в сборке. То есть это не какая-то детская месть, это обычная война между двумя государствами, где будут использоваться максимально все способы и все механизмы для того, чтобы нанести максимальный урон противнику», - объясняет Александр Зеленько.

И пока идет война, констатирует гость программы, пока боевые действия продолжаются, будут вот такие удары, иногда не равноценный, кто-то будет выигрывать, кто-то – проигрывать, военная удача будет меняться бесконечно, пока все не закончится.

Что касается информации о том, что Украина и США будут производить вооружение на нашей территории, рассуждает экс-разведчик, то это не так просто устроить. Как он объясняет, для этого нужно иметь более-менее защищенную территорию и инфраструктуру. То есть, констатирует гость программы, в случае Украины оптимально строить какие-то подземные большие производства, а для этого нам нужны подъездные пути, железная дорога.

«Поэтому до тех пор, пока российская авиация и российские ракеты могут доставать в любую точку Украины, а противоракетная и противовоздушная оборона Украины базируется вокруг городов, а не вокруг промышленных объектов, строительство каких-то серьезных производств невозможно, увы», - констатирует Александр Зеленько.

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