Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Это обычная война, обмен ударами, война идет, каждая сторона пытается найти слабые места, пытается найти логистические пути, точки производства боеприпасов, точки в сборке. То есть это не какая-то детская месть, это обычная война между двумя государствами, где будут использоваться максимально все способы и все механизмы для того, чтобы нанести максимальный урон противнику», - объясняет Александр Зеленько.
И пока идет война, констатирует гость программы, пока боевые действия продолжаются, будут вот такие удары, иногда не равноценный, кто-то будет выигрывать, кто-то – проигрывать, военная удача будет меняться бесконечно, пока все не закончится.
Что касается информации о том, что Украина и США будут производить вооружение на нашей территории, рассуждает экс-разведчик, то это не так просто устроить. Как он объясняет, для этого нужно иметь более-менее защищенную территорию и инфраструктуру. То есть, констатирует гость программы, в случае Украины оптимально строить какие-то подземные большие производства, а для этого нам нужны подъездные пути, железная дорога.
«Поэтому до тех пор, пока российская авиация и российские ракеты могут доставать в любую точку Украины, а противоракетная и противовоздушная оборона Украины базируется вокруг городов, а не вокруг промышленных объектов, строительство каких-то серьезных производств невозможно, увы», - констатирует Александр Зеленько.
Как сообщала Politeka, Доний заявил, что Студенческая революция на граните – это пример того, как украинские студенты разных регионов организовались для обретения независимости.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, могут ли республиканцы остановить помощь Украине от США.