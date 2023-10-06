Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«То, что сейчас происходит, это ведь не проблема настоящего. Это началось гораздо раньше, несколько лет тому назад, когда приняли бестолковые, я бы сказал в какой-то степени преступные реформы относительно правоохранительной деятельности, деятельности Верховного суда, Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов», - отмечает Святослав Пискун.

По его словам, из-за несуразных реформ многие профессиональные люди, работавшие в правоохранительной системе, честные, порядочные, ответственные, добродетельные судьи, прокуроры ушли с работы. И сейчас. Констатирует гость программы, речь не о люстрации, это политический момент, хотя он тоже наложил отпечаток на работу правоохранительных органов. Но эти законы, утверждает он, которые начали принимать с 2015 года, не побуждали к честному исполнению своих обязанностей работников правоохранительных органов.

«Во-первых, занижены зарплаты. У прокуратуры забрали право реагировать на правонарушения напрямую, отправили прокуроров в другие органы, такие, как суд, как исполкомы, для того, чтобы они реагировали через представления, через письма соответствующие, а не сами занимались нарушениями. У прокуроров забрали форму, у прокуроров забрали выслугу лет, забрали звания профессиональные. Я уже не говорю о том, что у прокуроров забрали следствие», – объясняет Святослав Пискун.

И система, констатирует он, не заработала намного лучше и эффективнее. По словам гостя программы, речь не идет о том, что нужно расследовать все уголовные дела, которые ранее были за подследственностью в прокуратуре, но, если преступления совершили работники СБУ, ДБР, НАБУ, то расследованием должна заниматься специальная группа при генеральном прокуроре Украины.

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