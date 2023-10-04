Тарологиня Людмила Хомутовская сделала расклад таро на торги за Крым и рассказала, что россия действительно договаривается с некоторыми странами о его сдаче, но с выгодой для себя.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Действительно ли Черноморский флот российской федерации сейчас потерпел поражение?

Да, он испытал, но сейчас какая-то супергорячая фаза. Это о том, что это еще не конец, будет продолжение. К этому очень тщательно готовились, и мы это должны увидеть, я думаю, даже осенью, может, в течение недели. Какой-то красивый, яркий подарок еще предстоит вот на днях.

Какими будут дальнейшие действия Черноморского флота российской федерации? Уйдут ли они вообще от наших берегов?

Для начала они сопротивляются, это еще не о том, что они уже закончат. Насколько я понимаю, будем стараться, но дальше нам показывают, что они уйдут. Но еще ждем бой. Они постараются отвоевать, так что это еще не конец, каким-то образом будут защищаться.

Действительно ли россия сейчас торгуется со странами (ред. – Китаем, Турцией и США) за Крым?

Я не согласна, что это именно с Турцией. Каким-то образом Китай здесь 100% по этой схеме, США тоже, а вот с Турцией, как я понимаю, на ножах. А почему на ножах? С одной стороны, есть договоренность с Турцией, с другой – никто не знает, как они себя ведут. Я так думаю, россия нашла себе похожего на себя конкурента, и сейчас они начинают тягаться, кто больше схитрит.

А за что они торгуются? Однозначно они хотят какую-то часть территории, это само собой. Но они хотят, чтобы была какая-то информация, по крайней мере, мелькнула, что победители все-таки они. Я думаю, что здесь больше роль путина, которому суперважно, чтобы удержаться на престоле, быть за рулем.

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