Пранкер и блогер Майор Чернобаев (Вольнов) заявил, что его пранки, звонки матерям и женам российских военных работают, раз даже кадыров начал ему угрожать.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, заниматься пранками он начал тогда, когда понял, что людям нравится его голос, что ему удается вести диалог и управлять им в телефонном разговоре, когда впервые опубликовал звоночек в интернете и получил положительную обратную связь. И так, констатирует блогер, начались его звонки родственникам российских военных.

«Просто для некоторых война началась 24 февраля, а для меня война началась с оккупации Донецка и Крыма. И тогда даже в украинском обществе были люди, которые говорили: «Вольнов, это слишком жестко. Как ты можешь так поступать?». Теперь они мне пишут, что я был прав», – рассказывает Майор Чернобаев (Вольнов).

После одного пранка, отмечает блогер, кадыров пообещал его найти, если будет такой приказ, кроме того, ему угрожал бастрыкин, что коллеги из «днр» вывезут его в россию. Тем не менее, утверждает гость программы, он уверен, что такие угрозы от российского военного руководства – это как раз знак качества.

«И те два уголовных дела, которые есть на россии, и это просто демонстрирует мой уровень, уровень моего влияния на ситуацию, уровень того, насколько мне удается своим высокоточным оружием делать им больно», – подчеркивает Майор Чернобаев (Вольнов).

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что россияне уже ведут какие-то переговоры о сдаче Крыма и рассчитывают что-либо получить за это.

Также Politeka писала, что Чернобаев рассказал, как стал украинским патриотом, родившись в Донецке.