Пранкер и блогер Майор Чернобаев (Вольнов) заявил, что его звонки родственникам погибших на фронте военных рф – это его месть и сатисфакция для украинцев.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам пранкера, если даже у кого-то возникают вопросы о жестокости его звонков родственникам погибших российских военных, это все равно не серьезнее, чем отправить своего ребенка с оружием в другую страну или разбомбить Драмтеатр с надписью «Дети». То есть, утверждает гость программы, что бы он кому не сказал в телефонном звонке, это не будет даже 10% того, что россияне сделали с нами.

«Поэтому, если честно, мне это очень нравится, я испытываю удовольствие, когда они завывают, это моя месть, я имею на нее полное право. Я вправе дать другим украинцам почувствовать эту сатисфакцию, потому что других путей у нас нет», - подчеркивает Майор Чернобаев (Вольнов).

К тому же, объясняет он, людям нравится смотреть эти его видео, потому что мы понимаем, что родственники оккупантов чувствуют страх, который испытываем мы здесь. И эти телефонные разговоры, продолжает пранкер, где он рассказывает, что оккупанту оторвало голову, заставляют там на россии чувствовать боль, хоть это и не та боль, которую имеем мы, но это высокоточное моральное оружие.

«Я вообще считаю, что, если ты что-то делаешь, это должно быть многовекторно. С одной стороны, эти звонки – это просто удовлетворение моей потребности в мести. С другой стороны, я знаю, как ребятам, которые сейчас меня тоже защищают, это приятно слышать. Они считают, что это хорошее развлечение, и не только эти ребята, люди в бомбоубежищах, и дети, и пожилые люди это все слушают, это всем приятно. То есть прежде всего это развлечение сугубо для украинцев», - объясняет Майор Чернобаев (Вольнов).

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