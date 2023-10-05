Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В Верховной Раде предлагают снять возрастные ограничения для призыва на военную службу и даже уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Но сразу возникает вопрос о женщинах. Нюанс в том, что в тексте законопроекта, который предлагают депутаты, четкой формулировки в отношении мужчин или женщин нет», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, есть только одна общая характеристика – «военнослужащие Вооруженных сил Украины». Как отметил Эдуард Глеза, это и не удивительно, ведь украинское законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. И женщины, состоящие на военном учете, выполняют воинскую обязанность наравне с мужчинами.

«И женщины также должны сообщать военкомату об изменении места регистрации или проживания, изменении семейного статуса и т.д. Если не будет никаких уточнений, то возраст несения службы в Вооруженных силах автоматически увеличится и для женщин», – заявил Эдуард Глеза.

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