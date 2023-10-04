Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.

"Это все по поводу элементарного отсутствия приоритетов. Что у государства, что у бизнеса, который спонсирует такие мероприятия, чтобы попиариться тупо отсутствует инстинкт самосохранения. Ахметов в Мариуполе рисовал с 2014 года город-сад, вместо того, чтобы стоить укрепрайон. В результате, чтобы оказаться в ситуации, когда твои активы расхерячили в ноль", - пишет Романенко.

Он опасается что Украина может повторить опыт Чечни.

"Прогнило все. Мы очень рискуем повторить опыт Чечни. Когда после Хасавюрта Чечня убила три года на пляски с бубнами, а через три года Россия вернулась и вырезала все", - пишет Юрий Романенко.

По его мнению Украине срочно надо вкладывать деньги в ВПК.

"Господи, да вложите 700 000 долларов в НИОКР по созданию и разворачиванию своих ПЗРК. Мне на днях рассказывал офицер, как стреляют со старых Стингеров и Игл, когда 50% на 50% ракета летит. И под Бахмутом рассчеты гибнут, потому что ракеты не летят, когда Су-34 подлетает. И если где-то под Бахмутом погибает расчет потому что у него нет современных ракет, то рано или поздно возникнет проблема, что этот Су-34 появится у Родины-Матери, где сменили на щите в герб СССР на тризуб и построили за 574 млн гривен вторую линию музея Голодомора (это когда вся позорная экспозиция первой составляет пару глечиков, разбитый воз и 24 или 25 книг жертв Голодомора, разбитых по областях), потому что солдаты, которые могли бы сбить эти Су погибли под Орехово, Угледаром и Бахмутом", - пишет Романенко.





Как сообщала Politeka, Маломуж рассказал, что будет с Черноморским флотом рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал заявление Руслана Стефанчука о том, что сейчас в ВР нет голосов запретить УПЦ МП.



