Пранкер и блогер Майор Чернобаев (Вольнов) объяснил, что человека формирует пространство и условия вокруг него, поэтому даже в Донецке можно было стать украинским патриотом, а не русскомирцем.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению гостя программы, на человека прежде всего влияют те условия, в которых он растет. То есть, убежден он, Жан Беленюк – 100% украинец, хоть кто-то его считает только гражданином Украины, а не украинцем, но он рос в нашем информационном поле, смотрел то же телевидение и учился в такой же школе, как и другие украинцы. Так что, утверждает блогер, бытие определяет сознание, и он, родившись в Донецке, стал именно украинским патриотом, а не ватником.

«Мне очень повезло. Я вообще считаю, что счастливчик по жизни, если честно. Мне удалось пожить не только в Донецке, я поездил по всей стране. Когда мне было 18, я влюбился во львовянку, она мне показала Львов, она для меня открыла украинский язык», – рассказывает Майор Чернобаев (Вольнов).

То есть, объясняет пранкер, такой опыт дал ему возможность увидеть разную Украину. Следовательно, утверждает гость программы, он считает себя украинцем, ему комфортно в Украине, и его наполняет не русский мир, а то, что наполняет каждого украинца.

«Если честно, я не знаю ни одного из своих бывших одноклассников, которые были бы ватниками или на той стороне. Я с большинством не общаюсь, но относительно тех, с кем я общался, то они уехали оттуда и сейчас на нашей стороне вместе со всеми борются за победу», - отмечает Майор Чернобаев (Вольнов).

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что выборы во время войны проводят, даже Украина их уже проводила в таких условиях, поэтому и сейчас этот вопрос не стоит откладывать.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова прокомментировала ситуацию со списком требований от США и объяснила, почему вообще возникает необходимость контроля.





