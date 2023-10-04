Пранкер и блогер Майор Чернобаев (Вольнов) рассказал, кто и почему сегодня остается на оккупированных территориях, что в головах у этих людей и ждут ли они освобождения от россиян.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает блогер, когда только начиналась оккупация Крыма, он провел серию звонков, которую назвал «ФСБ дает советы крымчанам», чтобы доказать, что те дурацкие вопросы, которые людям задают на улице, нравится ли им, что они теперь в россии, абсолютно не работают, потому что людьми управляет страх.

«Человек, который находится в оккупации, всегда думает о том, что он в опасности. Оккупация Донецка, изоляция, все эти подвалы, все об этом знают, это не секрет. То же с Крымом. Я не считаю, что все, кто находятся в оккупации, это ватники. Я знаю многих людей из Крыма, из Донецка, из Луганска, которые ждут деоккупацию», - отмечает Майор Чернобаев (Вольнов).

В то же время он не отрицает, что есть и активные коллаборанты или сепаратисты, а также люди, которые пытаются оправдать произошедшее, соглашаясь с тем, что им будет лучше в россии. То есть, объясняет блоггер, нужно представить, как чувствует себя человек, который вдруг оказался в оккупации: он рассчитывал, что Украина его защитит, но тогда у государства не было таких возможностей, это реальность, поэтому, чтобы не сойти с ума, он предполагает, что, возможно, это к лучшему.

«Именно для того, чтобы не сойти с ума от ужаса, потому что это реальная оккупация, это реальные враги с оружием пришли и убивают людей, без шуток. Такие люди тоже есть. Я не говорю, что нужно оправдывать сепаратистов, я говорю, что не надо всех рядить в сепары, если они остались на оккупированных территориях», - заключает Майор Чернобаев (Вольнов).

Как сообщала Politeka, Стелла сообщила, что сейчас ситуация со вступлением Украины в Евросоюз очень ускоряется.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал об окончании карабахского конфликта.





