Молчание россии о присоединении двух украинских областей к своему составу свидетельствует об их скором возвращении назад.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович считает, что, наблюдая действия русской федерации, мы можем полностью выстроить себе простую рабочую гипотезу, что мысленно они готовы отдать нам Херсон и Запорожье.

“У меня есть сигнал, на который я хотел бы обратить внимание. Они строят железнодорожную дорогу: мосты, которые должны соединить Волноваху, Розовку, Мариуполь. То есть границу Запорожской и Донецкой области с территорией России. Для меня это признак того, что они готовы отдать Херсонщину и Запорожскую область.

Еще одной причиной, почему Россия уже скоро опомнится и вернет не свое, Арестович считает умолчание информации о недавнем концерте в честь присоединения этих двух регионов.

"Теперь стоит добавить, что официальный концерт по поводу присоединения этих регионов никак не был отмечен информационно, он был умолчен. Это наталкивает нас на простую гипотезу об их готовности вернуть эти области нам".

По словам бывшего советника президента, у Путина может быть масса объяснений этой ситуации. Для него не будет сложно придумать очередную басню о том, зачем они присоединили области Украины к себе, а потом от них отказываются.

"Они скажут, что присоединили Запорожье и Херсон к своему составу, потому что демилитаризовали, освобождали их от украинских бандитов, которые хотели напасть на Крым или Энергодар. Что сделали, чтобы бандеровцы озверели. Уничтожали этих бандеровцев, сдерживали долгое время, затем договорились вместе с Западом навязать Украине правильную повестку и дали людям возможность проголосовать. Люди демократически выбрали Украину, так что же они теперь сделают, когда люди сделали свой выбор?", - говорит экс-советник.

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