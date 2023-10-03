Политолог и главный редактор портала "Волна" Юрий Романенко считает, что Украина может проиграть войну за людей. Запад дает нам ресурсы, чтобы мы обеспечивали эту войну, но во всем этом самое главное не потерять украинцев, продолжающих бежать на Запад.

Об этом Юрий Романенко рассказал в эфире своего ютуб-канала.

По его словам, государству нужно бороться за своих людей. Потому что с россией все понятно – россия враг.

"Россия будто вызывает ответные реакции на Западе, но Запад дает нам ресурсы, чтобы мы обеспечивали эту войну. Но если мы проигрываем войну за людей, которые бегут на Запад под тем или иным поводом. Они будут убегать независимо от того, какие там будут ставить заграждения". , будут усиливать ответственность за нарушение там государственной границы, нелегальный переход, это лишь приведет к тому, что сумма взяток вырастет в разы", – говорит Юрий Романенко.

По его словам, после касты военкомов-взяточников появится еще одна каста – пограничников-взяточников.

"Каста пограничников, которые за бабло это все будут отпускать. Вместо 5 тысяч, будут платить 25 или 15 тысяч. Вот и люди будут потоком валить отсюда, если государство вместо дебильного кнута не начнет раздавать в понятные пряники, что ощутимо, которые ложатся в жизненные интересы простого человека". ", – считает Романенко.

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