Тарологиня из Чернобаевки Стелла сообщила, что сейчас ситуация со вступлением Украины в Евросоюз очень ускоряется, главное сделано, остались условности и победа в войне.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Очень громкое заявление сделала глава МИД Германии, что ЕС будет расширяться от Лиссабона до Луганска. А мы знаем, что раньше россия заявляла о том, что они расширятся от Владивостока до Лиссабона. О чем говорит это заявление?

Да, громкое, мне показывает Звезду – медийность. Это было намеренно, это не просто так поговорили о чем-то. Что это? Это опять-таки об объединении, Страшном суде, помощи, та же Звезда. Это опять-таки о будущем, но не скажу, что это уже вступление в ЕС здесь, но идет к этому. Потому что Страшный суд – это то, что должно произойти. Вот когда мы пройдем все эти пути, это помощь нам какая-то еще будет.

Знаете, будто основное мы как бы уже сделали, остались какие-то небольшие условности. Последняя карта Страшный суд – это как приговор, то, что должно состояться. Я так думаю, речь идет о Евросоюзе. Только я не думаю, что это произойдет в этом году, это на будущее закладка.

Уже говорят о том, что деоккупированные территории, когда Украина их освободит, уже будут под защитой Евросоюза? То есть Евросоюз готов нести ответственность за освобожденные территории?

Что-то они здесь так ускоряют, объединяют, партнерство. Мне такие карты падают, это когда многие говорят о каких-то событиях, которые нужно ускорить, то, что долго ждали. А это карта партнерства, объединения, мы вместе, это семья считывается. То есть да, это разговор идет о том, что мы уже приближаемся к Евросоюзу. Причем я так думаю: в этом году нет, но в следующем точно должно состояться. И в следующем году победу ждать.

Экономический союз – это классно, а военный? Готов ли западный мир и Европа предоставить нам не гарантии безопасности, а взять нас как часть военного альянса, военного союза?

Это будет только после победы, раньше нет. Во-первых, карта мне пришла Победа. Когда состоится победа наша, тогда да, совместный труд, объединение, выбор. Пока идет у нас война, не может этого происходить никак.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что на самом деле с кадыровым сейчас не все так просто, его отравили и уже ищут замену, но сама чечня может этого не принять.

Также Politeka писала о том, что Стефан рассказал, как нам восстановить связь с высшим Я.





