Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В чем преимущества электронных квитанций, кроме экономии окружающей среды? Во-первых, такие выплаты всегда происходят быстрее. Вам не нужно ждать почтальона, счет можно сформировать самостоятельно в личном кабинете. Кроме того, вы можете просмотреть их в любой момент и сохранить на своем устройстве», — рассказал Эдуард Глеза.

По словам журналиста, вы также можете выбрать платежную систему, которая не включает комиссию за совершенный платеж. Как отметил Эдуард Глеза, с помощью электронных платежей можно оплатить коммунальные услуги онлайн в любом месте и в любое время, при этом средства зачисляются мгновенно.

«Также при необходимости вы всегда можете распечатать квитанцию ​​об оплате. Ну и вообще, отказываясь от электронных платежей, вся страна экономит вдвое: на производстве бумаги и на печати квитанций», - сказал Эдуард Глеза.

Как ранее писала «Politeka», украинцам разъяснили, будет ли отключение света в октябре: к чему готовиться.

«Politeka» также рассказала о тарифах на электроэнергию и отключениях света: к чему украинцам нужно быть готовыми в октябре.





