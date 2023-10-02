В Украину нужно привлекать мигрантов и это нормальная практика во всем мире.

Об этом заявил политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко.

“В Германию, куда уехало более миллиона украинцев, недавно сбежал миллион сирийцев. В Германии также живет под 4 млн турков. Германия, которая находится в существенно (мягко говоря) лучших условиях, необходимо завозить 800 тыс человек, чтобы покрывать демографический разрыв. Польше нужно около 400 тыс мигрантов в год, чтобы делать то же самое. Только две страны ЕС готовы всасывать 1,2 млн мигрантов в год, чтобы обеспечивать свою перспективу”, - пишет Романенко.

Таким образом, именно люди являются главной ценностью любой нации и привлечь их в государство нужно как можно больше.

“А привлечь людей в Украину можно только путь создания нормальных условий труда и жизни. Если Украина не будет создавать таких условий, то она исчезнет естественным путем. При индексе фертильности в 1,1 при минимуме в 2,1 и разбегающемся населении ее ждет коллапс. Потому нам придется привлекать мигрантов со всего мира. И не миллионами, а десятками миллионов. Виталий Кулик сформулировал формулу 30+30. Тридцать миллионов украинцев плюс тридцать миллионов мигрантов. Повлечет ли это за собой фундаментальные изменения? Да”, - пишет Романенко.

Он обращает внимание, что мы должны быть толерантной страной раз стремимся в ЕС.

“Есть еще один отвратительный аспект – акцентирование внимание на азиатах. Дескать, миграция из Азии — это ужасно. Это пахнет расизмом, как минимум. Который странен для страны, которая рвется в НАТО и ЕС”, - подытоживает Романенко.













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