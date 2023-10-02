Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Вот только на днях написал о позорном проекте Правительственного бюджета-2024, как начали стучать по дну цинизма прожорливые депутаты Киевского городского совета на Крещатике, 36!

Напомню, что «новые и некоррумпированные» депутаты Киевсовета за деньги застройщиков, от всех без исключения фракций, еще в 2020 году начали думать о своей безбедной и счастливой бюджетной жизни. Тогда же всем фракциям наделили должности заместителей Киевского городского головы (напомню сейчас у Кличко их всего …13!) и предусмотрели в бюджете на 2021 год для 120 депутатов:

- 120 бесплатных приемных;

- 240 помощников с зарплатами по 20 тысяч гривен в месяц;

- по миллиону гривен на депутата для подарков бедным киевлянам…

О том, что рекордно выросли расходы на аппарат Кличко и на властные СМИ для пиара за НАШИ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ уже и не говорю…

И вот при подготовке проекта бюджета-2024 появилась идея поддержать… нет не ВСУ, переселенцев или врачей с учителями…, а бедных депутатов?!

Подготовлен проект решения Киевсовета относительно увеличения в 6 раз депутатского фонда. То есть предлагается, чтобы все 120 депутатов получали из бюджета уже не по миллиону, а 6 миллионов гривен в год. То есть депутаты всех партийных мастей «послушали» требования киевлян остановить транжирить бюджетные деньги во время войны «переводя брусчатку», и отправились путем выделения 720 миллионов гривен – себе родным!

Можем только представить, как теперь увеличатся аппетиты 13 заместителей Кличко и тысяч других чиновников Киева, ежедневно разоблачаемых в коррупционных тендерных злоупотреблениях!

Поэтому должны ПИЛЬНЕНЬКО отслеживать бюджетный процесс-2024 не только в Верховной Раде, но и в Киевсовете и по всем остальным ОТГ.

Потому что кому ВОЙНА, а кому…миллионы или миллиарды из БЮДЖЕТА!