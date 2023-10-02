Государственная власть Украины никак не занимается распространением украинских нарративов на Западе, чем дает России карт-бланш в продвижении собственной повестки благодаря активной деятельности инфокомпаний. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя инфокомпании РФ на примере Telegram-канала «Девятый вал», пишет сайт From.ua.

По его словам, уже давно не секрет, что Россия тратит колоссальные ресурсы на информационные компании на Западе, чтобы сформировать в глазах западного обывателя нужный его образ об РФ и ситуации в Украине.

«Деньги не пахнут. Кто платит, тот и заказывает музыку. В этом плане в России вообще не считаются с расходами. Они платят столько, сколько надо, но только, чтобы добиться результатов. В этом плане мы на фронте информационной войны пасем задних», - пояснил он.

Жданов отмечает: необходимо развивать свою нишу на Западе.

«Нужно бороться в нашем пространстве с такими пророссийскими источниками информации и, опять же, выносить всё на международный рынок. Помните, создавался канал ДОМ? Он был рассчитан на всемирную аудиторию. Где он транслируется? Запад даже больше нас воюет на этом фронте. А где наш рупор пропаганды? Поэтому, конечно, мы проигрываем эту войну», - подчеркнул он

Эксперт настаивает: Украина должна вкладывать деньги в инфокомпании на Западе.

«Нам нужны такие же фирмы (как у России – прим. ред.), надо писать статьи, чтобы они (западная пресса – прим. ред.) у себя там размещали их. Те же самые издания, Washington Post, New York Times, иногда пишут статьи, от которых мы падаем в обморок. А что они делают? Они зарабатывают на том, что они продают печатные площади. Если это не нарушает закон, допустим, о цензуре, и не оскорбляет напрямую кого-то, то почему бы и нет? Пожалуйста, выкупайте площади, пишите», - указал он.

Комментируя расследование «Украинских Новин», выявившее Telegram «Девятый Вал», который активно работает с западными СМИ и политиками, Жданов указал на недоработку Министерства иностранных дел в этой сфере. Эксперт акцентирует внимание: украинский МИД не подал ни одного иска против распространения неправдивой информации с западными источниками или западной прессой.

«Это государственная политика, это президент, это внешняя политика, это он должен поставить задачу. И МИД должен это четко контролировать совместно с нашей внешней разведкой. У нас же есть служба внешней разведки, где она? А почему она не вычисляет, как, где, кто финансировал, кто заказывал эту статью? Почему она написана? Почему наши дипломаты не подают иски судебные на журналистов за очернение Украины? Мы ничего не делаем. Мы просто сидим, констатируем факт, а потом плачем, что нам больно и плохо», - подытожил он.