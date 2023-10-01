Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что Украине следует сосредоточить свои усилия на централизованном и масштабируемом производстве дронов, поскольку война с использованием этих беспилотников становится все более актуальной и серьезной.

Он отмечает, что Россия уже вложила значительные ресурсы в развитие собственного производства дронов, и когда они активно запустят эти производства, это может негативно отразиться на Украине. По его словам, существующие системы ПВО, такие как Patriot, NASAMS и Hawk, могут быть недостаточными для эффективного отстоя от атак дронов, которые становятся все более распространенными и массовыми.

"Это в условиях войны дронов, которая становится все более очевидной и выразительной. А россияне разворачивают огромные производства у себя. Когда они запустят эти производства дронов, в Татарстане и не только, нам будет очень плохо. Нам никаких Patriot, NASAMS и Hawk не хватит для того, чтобы отражать эти удары дронов, которые становятся все более частыми и массовыми. Украина, если проигрывает войну дронов, проигрывает войну", - сказал аналитик.

Романенко отмечает необходимость создания единого органа, ответственного за производство дронов в Украине. Это может быть агентство по дронам под президентом, которое будет специализироваться исключительно на разработке и производстве этих технологий. Такой шаг позволит осуществлять долгосрочное планирование и обеспечит возможности масштабирования производства беспилотников и снижения их стоимости.

Важным элементом является выбор опытного руководителя этого органа, который должен знать, как эффективно масштабировать производство и отвечать непосредственно перед президентом.

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