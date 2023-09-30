Политолог и главный редактор портала "Волна" Юрий Романенко считает, что выпуск дронов одно из приоритетных направлений для украинского ВПК.

Об этом Романенко рассказал в эфире на своем ютуб-канале.

По его словам, важно максимально количество денег из бюджета направить на ВПК. Переименование улиц и гербы не остановят россиян.

“Мы понимаем, что сейчас россияне, они разворачивают производство, допустим, тех же "шахедов", запустят крупный завод. И я думаю, что мы будем получать каждый день десятки, сначала десятки, а потом сотни "шахедов", там через некоторое время они проведут масштабирование. То есть, условно нам нужно, чтобы мы выпускали 1000 дронов типа "шахед" в месяц”, - сказал он.

По его словам, Украине нужны 4 типа дронов: дрон-камикадзе, дрон который может пролетать 1000 километров, такой как "Шахед", также дрон типа российского Орлана, который координирует и может залетать на десятки километров и висеть часами, а также украинский аналог. Bayraktar, который может нести ракеты типа Hellfire.

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