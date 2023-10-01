"Эта атака была сделана очень топорно, и видно, что люди, которые это делали, очень спешили", - сказал он в комментарии BBC Украина.

По словам Арестовича, любой независимый оценщик видео может убедиться, что эти отрывки вырезаны и вырваны из контекста.

“Семинары – это достаточно творческие занятия. Плюс у меня 17 лет театральной деятельности. Я просто изображаю там мужчин, выдавая себя за такого мужчину, с их распространенными претензиями к женщинам”, – объяснил блоггер.

Он также отметил, что высказывания, обнародованные на отрывках видео – это шутка и это понятно по его обращению к аудитории.

“Потому что я говорю, “мужики, пока нас женщины не слышат”, а там (на семинаре, который проходит в зуме. – Ред.) одновременно присутствует несколько сотен женщин. Ну если я говорю, что женщины нас не слышат, то, пожалуй, это юмор?

Автор психологического тренинга также добавил, что семинар как раз и посвящен тому, чтобы противостоять таким мужчинам, которых он изобразил на видео.

«Этот семинар и вообще моя деятельность как раз и посвящена тому, чтобы учить женщин истинному достоинству, а мужчин – правильно обращаться с женщинами. Выявлять в себе и другие предупреждения, которые существуют в этом отношении, и которые связаны с унижением человеческого достоинства, в частности женского”, - сказал Арестович.

Он добавил, что скорее призывами к насилию над женщинами и именно такие видео, которые распространяют "в таком отредактированном виде".

“Кто здесь преступник? Тот, кто предвзято создал информпривод или тот, кто годами учит людей не подпадать под социальные штампы, связанные с сексизмом”, - прокомментировал блоггер.