Политическая и экономическая обозреватель Светлана Кушнир сообщила, что рф ставит под сомнение ядерную безопасность не только оккупацией ЗАЭС, но и возможными переговорами на эту тему с Ираном и Северной Кореей.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Мир, посмотрев на бунт пригожина, посмотрев, куда направлялись бойцы – к стратегическим ядерным боеголовкам, больше не будет доверять россии как стране, которая может контролировать то, что у нее происходит с ядерной сферой», - подчеркивает Светлана Кушнир.

Попутно она вспоминает, как вообще трансформировалось мнение МАГАТЭ на этот счет, ведь раньше и Гросси говорил, согласно российским нарративам, о грязной ядерной бомбе. Далее же, продолжает обозреватель, он приехал на ЗАЭС, начались постоянные рейды представителей МАГАТЭ, которых поставили туда, чтобы плюс-минус контролировать ситуацию или наблюдать за происходящим.

По ее словам, эта трансформация идет, но так или иначе мир понимает, что россия – нестабильная страна, которая может продолжать распространять не только ядерное оружие, но и ядерные технологии Ирана, Северной Кореи. В частности, отмечает гостя программы, в этом контексте и упоминаются недавние контакты с этими странами, они могли обсуждать и эти вопросы. К тому же, добавляет она, большие страны, обладающие ядерным потенциалом, решили продолжить на своих полигонах испытание ядерное оружие.

«Да, есть такое, уже прошла такая информация, я слежу за этим вопросом постоянно в мировых СМИ. Милитаризация происходит почти по всему миру, увеличиваются военные бюджеты в среднем почти на 20-25%, где-то немного меньше, где-то больше, но это глобальная тенденция. И уже все говорят либо о разработке своего ядерного оружия, либо о размещении чужого на своей территории. И эту тенденцию я не знаю как остановить теми инструментами, которые есть в мире», - заключает Алексей Буряченко.

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