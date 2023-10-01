Мастер Овен Стефан объяснил, что возобновление связи с высшим Я сделает нас сознательными и покажет истину, которая скрывается за черными или розовыми очками.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Мы выбрали потерять связь с высшим Я, и без него мы бессознательно делаем определенные выборы, но нас читают наши сердца такими, какие мы есть. И почему необходимо восстановить связь с высшим я? Для того чтобы быть сознательным, ответственным и выйти из мира иллюзии. Мы должны знать правду, истину, и жить в ней, а не в каких-то розовых или темных очках, но в каких-то шорах находиться.

Мы вправе пользоваться этим моментом. Соединение снова со своим высшим Я приведет как раз к нашей тройственности нашей природы, мы будем осознаны в своих выборах и будем жить без иллюзии. Это отделение зерен от плевел.

Отделяя зерна от плевел и произнося слова правды и истины, каждый из нас одержит победу над собой и сможет выстроить этот мостик к нашему высшему Я. Поэтому сейчас очень важное время восстановления каждого, выбора каждого. Кто-то спотыкается о гордыню, кто-то - о страхи, кто-то - об оскорбления, кто-то - о деньги, кто-то – обо все в кучу.

Когда я чистил себя 15 лет назад, я подобных дефиниций из себя убрал почти 6000, я их выбрал из своего сердца твердой беспощадной моей рукой. И это нужно сделать каждому, потому что иначе дальше мы не можем идти.

Как сообщала Politeka, ЭVA сообщила, что сегодня мир постепенно приближается к определенному бессмертию, но это неизбежно приведет к перенаселению планеты.

Также Politeka писала о том, что Атаманова сообщила, что кадырова отравили и уже ищут замену, но сама чечня может этого не принять.