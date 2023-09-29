В Европе люди жалуются на рост цен и налогов и винят США в войне в Украине.

Об этом рассказал соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко. По его словам, взгляд на войну среди украинцев и европейцев сильно отличается.

“Потому что ценности разные. Я общался в Европе, буквально неделю назад с итальянцем. Он рассказывал, что на 10 тысяч евро больше заплатил налогов и квартплаты за электроэнергию и все остальное, потому что война у нас во всем виновата. В Италии таких очень много людей. И американцы виноваты в том, что эта война есть”. - рассказывает Романенко.

Он предложил итальянцу альтернативу НАТО и «американскому зонтику» безопасности.

“А я ему говорю: «Так ты готов платить в 2-3-4 раза больше за свою армию, если вы из-под американского зонтика вылезете. Как ты на это смотришь? Через несколько дней 7000 людей приплыли. Ты же не будешь от этих африканцев отбиваться, которые к вам через море поплывут. Ты готов платить год 40 или 30 тысяч евро для того, чтобы развивать свою армию? Вам же надо будет ее увеличить в несколько раз. Потому что, кто же вас будет прикрывать. Америкосы испарятся». Он репу почухал. И вот, в Лампедузу 7000 человек приплыли. Первая ласточка такая, очередная”, - рассказывает Романенко.

Как сообщала Politeka, Золотарев объяснил, что «Рамштайн» сегодня пытается заткнуть дыры нашего собственного ВПК.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе объяснил, почему США внесли в свой список экономические требования.