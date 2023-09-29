В середине сентября украинское правительство подало иски против нескольких западных компаний, причиной стало невыполнение контрактов на поставку оборудования или невыплата комиссий, оплачиваемых Украиной за обеспечение соглашений.

Об этом сообщает чешское издание Рokec24 со ссылкой на расследование польского журналиста Якоба Вроны, пишет Апостроф .

"Компания" PAMCO INT. as" систематически переносила сроки поставок в рамках предоплаченных договоров № USE-55-104-К/КИ-22 (13.04.2022) и № USE-55-103-К/КИ-22 (13.04.2022). После невыполнения контрактов украинский государственная оружейная компания "Укрспецэкспорт" обратилась в Венский международный арбитражный центр с просьбой вернуть внесенный аванс и отменить пени за нарушение условий контракта", - издание.

По данным издания Рokec24, в контрактах отмечено, что Чехия обязуется поставить Украине 30 боевых машин пехоты М80 через PAMCO. Однако эти заказы не были выполнены, а украинская армия так и не получила долгожданные боевые машины.

Ранее компания уже фигурировала в украинских СМИ в списке должников Минобороны Украины. Согласно опубликованным документам, задолженность компании составила около 1 млрд гривен (около $17 млн) в 2022 году.

По данным издания, Чехия входит в страны, не выполнившие своевременно военные заказы. Чешская авиационная и оборонная компания PAMCO INT. as, занимающаяся производством оборонной и военной техники, не выполнила сразу несколько заказов.