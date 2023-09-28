Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, ситуация с будущими выборами в россии прогнозируема, путин будет править россией до своей биологической смерти. А на растяжку ему, рассуждает он, могут поставить зюганова, такого классического коммунистического шута, может быть еще кого-то из совершенно неадекватных личностей.

«В россии ведь никогда не существовало выборов от слова «совсем», вообще в истории россии выборов никогда не было. путин же тоже был назначен ельциным, это не результат выборов, ельцын выступил на Новый год и сказал, что вот это его приемник, а все граждане россии тут же упали на колени и поклонились новому хану», - рассказывает Александр Зеленько.

Как объясняет эксперт, вся картинка выборов в россии идет для окружающего мира, чтобы они не выглядели совсем уже дикими, не опускались до уровня каких-то центральноафриканских стран, но и там хоть какой-то внутриплеменной выбор происходит.

«Падение режима у них может быть только тогда, когда режим становится слабым, когда россияне видят, что царь слабый, царь не вызывает страха, царь никого не пугает, царь не злой, царь не проливает крови. Вот такого царя нужно прогонять. Вот это единственный путь. Или тот, который является наиболее реальным в этой ситуации, это военное поражение», - объясняет Александр Зеленько.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что из-за конфликта с Польшей пророссийские силы в других странах могут спровоцировать аналогичные споры с Украиной.

Также Politeka писала о том, что Жалило объяснил, как Украине удалось избежать энергетической катастрофы.