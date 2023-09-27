Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сегодня наука стоит на пороге, того, что нам с вами не рассказывают, но она уже в шаге не от эликсира бессмертия, но от увеличения продолжительности жизни. Это эликсир молодости, который искали все, а сегодня тратятся миллионные, миллиардные бюджеты на это.

Это все имена, которые нам знакомы – и Илон Маск, и Билл Гейтс, и другие. Они все заняты только одним – как увеличить продолжительность жизни и ее качество. Они готовы тратить на это множество денег и есть много таких миллиардеров на этой планете.

Но об этом не очень-то рассказывают. Они практически уже нашли, возможно, даже, возможно, это даже технические вещи. Например, у вас плавает чип, который подсоединен к компьютеру, регулирующий весь ваш гомеостаз и показывающий, что у вас с билирубином, с маркерами раковых клеток, сколько вирусов и т.д., еще можно на это влиять и регулировать. Такой условный климат-контроль.

И это может служить тому, что вы будете жить дольше. Сейчас уже могут принтерами 3D или в лабораториях выращивать органы. То есть это означает кибертизацию, замена будет. То есть мы сейчас стоим на пороге определенного бессмертия. Это не бессмертие, но, я думаю, 100-120 лет с инновациями, которые есть, олигархам обеспечены, тем, кто имеет доступ к этому.

Теперь вопрос: если сейчас это все вывалить на общее пространство и дать все эти технологии на общее пользование, что будет с количеством людей на нашей планете? А что нам делать, если говорят, что нам не хватает вот этого, этого и этого? А если нас будет еще больше, это катастрофа.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что ATACMS в Украине будут, а также мы получим некий аналог этих ракет и создадим огромные трудности россиянам.

Также Politeka писала о том, что Сейраш заявила, что приграничные области Украины еще долго будут под обстрелами.