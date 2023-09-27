Шаманка Сейраш заявила, что пограничные области Украины еще долго будут под обстрелами, но ВСУ ждут новое оружие и готовы бить по белгородской, брянской и курской областях.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Действительно ли мы получим до нового года дальнобойные снаряды (ред. – Taurus), будут ли они? И F-16, в конце концов они поднимутся в воздух?

На Шольца давят, дожмут. Да, скорее всего к Новому году мы увидим эти снаряды. И с F-16 все окей, не переживаем, все будет, все нормально, все будет с этими F-16, так что все хорошо.

Есть ли в планах у нашего военного командования надавать люлей врагам по их позициям на границе белгородской, брянской, курской области?

Там над этим работают, по этим направлениям, там вычисляют, там будут определенные инциденты, связанные с попаданием по установкам, там будут.

Очень хочется, чтобы и Сумщина, и Харьковщина и Черкасщина спали спокойно мирным сном ночью, и днем чтобы ничего не прилетало. Покой в 2024 году наступит?

Надеюсь, что спокойствие в 2024 году наступит для всей страны, очень хотелось бы, как минимум тенденция позитивная, если, конечно, не повылазит снова что-то. Да нет, я уже говорила, что по Харькову будут бить до последнего дня войны, они от нас не отстанут, поверьте. Не отстанут, к сожалению, мы мишенью будем еще долгое время, это реально до последнего дня войны.

Сейчас очень много хасидов приехало в Умань. Разгоняется всюду тема, во всех СМИ, что хасиды молились за мир, делали молебен общую и не одну, приехали полицейские из Израиля. Но Умань почему-то очень «любят» враги. Есть ли в планах у врага шмальнуть по святыне в Умани?

Умань смотрела и у меня выпадало, что угроза перманентная для Умани, пока там находятся хасиды, есть. Но, насколько я знаю, они словно стали покидать территорию Умани. И да, тревога в Одесской области была, но Умани будто не коснулось. Есть ли у врага конкретно в планах вгатить именно по святыне показательно? У меня пока такого нет. По Умани по другим интересам – да, по святыне – нет.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что ATACMS в Украине будут, а также мы получим некий аналог этих ракет и создадим огромные трудности россиянам.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала о главной идее Украины и нематериальной концепции.