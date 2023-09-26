Так высказался экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, общаясь с журналистом Юрием Романенко, сообщает Politeka.net.

В своем заявлении Алексей Арестович выразил убеждение, что Россия, в сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном, предала Армению во время последнего конфликта в Карабахе. Он указал на то, что эта "однодневная война" была следствием многолетней стратегии, которую Азербайджан разрабатывал более 25 лет.

Арестович утверждает, что власть в Армении была захвачена после победы карабахского клана в первой войне в Нагорном Карабахе. Эта власть, по его мнению, была завоевана благодаря коррупционным связям с россией, эксплуатации региона, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также всеобщей преступности. После победы Пашиняна в результате "революции роз" Армения, по мнению Арестовича, оказалась в ситуации полной зависимости от России и лишена каких-либо положительных отношений с соседями.

Он отметил негативные последствия такой ситуации для Армении и определил ее неспособность выжить без нормальных отношений с соседями. В качестве примера он привел ситуацию, когда Армения могла бы принять участие в проекте нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан после поражения в первой войне, но "карабахский клан", связанный с кремлем, отказался от этой возможности.

"Это ненормальная ситуация, ведь Армения просто не выживет, не имея нормальных отношений с соседями", - говорит экс-советник.

По словам Арестовича, Азербайджан успешно модернизировал свое общество, государство и вооруженные силы, сохранив при этом свою суверенитет после значимого поражения в войне и ряда переворотов. Также Азербайджан усовершенствовал свои вооруженные силы и установил улучшенные отношения с Турцией.

“Азербайджан проделал огромную работу по модернизации своего общества, государства и вооруженных сил. Мы можем брать с них пример. 127 русских школ в Баку, они оставили это все, не хотели избавляться от этого капитала, как поступили в Грузии. Казалось бы, что может быть дальше – тюркский азербайджанский и русский языки. Тем не менее, они оставили это все, потому что это специалисты инженерной школы и все такое”.

В итоге Алексей Арестович считает, что у России, Турции и Азербайджана была общая стратегия в этой схеме, которая привела к измене Армении. Он выразил убеждение, что кремль проявил свою сущность и сущность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за этих событий, отметив: “Прямо предали Армению, никуда прямее. Когда Зеленский говорит: хотите договориться с Кремлем, посмотрите на судьбу Пригожина. Так же можно говорить и о Карабахском прецеденте. Вот вам урок Армении. Сдали Армению с потрохами…”.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, почему грузинские власти обвинили Украину в подготовке госпереворота .

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, сможет ли Зеленский переманить президента Бразилии на сторону Украины .



