Политолог Юрий Романенко считает, что украинцам нужно срочно менять свое отношение к жизни и ментальность.

Об этом он рассказал в эфире на своем ютуб-канале.

“В фильме Барби как раз попадает в реальность. Она попадает в реальность почему? Потому, что реальность проламывается в Барби, как украинцам она проломилась в 2014 году, и это ее долго игнорировали, а потом она проломилась 24 февраля, и опять через месяц отошли от Киева, и уже начали это игнорировать”, - говорит Романенко.

Он проводит аналогии с сюжетом фильма «Барби».

“Так вот, в фильме в “Барби” реальность проломилась буквально, потому что та героиня, которая пользовалась Барби как игрушкой, у нее начались какие-то свои собственные проблемы, и это начало отражаться на Барби, потому что она взаимосвязана. Есть взаимосвязь Барбиленда с реальным миром.

И вот точно так же Барби оказалась в реальности, потому что реальный мир начал стучаться. И, собственно говоря, этот стук нужно воспринимать как реальный, а не прятаться из-за него и бояться слова "смерть" и все такое.

И собственно, переход в эту новую Европу невозможен в состоянии нахождения Барбиленда, пока мы Барбиленд не деконструируем на запчасти”, - говорит Романенко.

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