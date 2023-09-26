На днях редакция сообщала об абсолютно бессмысленных планах Минэкологии, которое, не придумав настоящих реформ, решили во время войны провести за бюджетные средства переименование Государственной экологической инспекции Украины.

Общественность уже возмутилась нецелесообразным предложением ведомства Руслана Стрельца. Также на проблему обратил внимание политик и общественный деятель Николай Томенко, выступавший автором многочисленных законов, постановлений и программ в сфере защиты окружающей среды.

"На первое место в рейтинге бессмысленных, ненужных и коррупционных дел все же стоит поставить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Напомню, что в 2023 году на содержание только его аппарата украинский народ потратит 928 миллионов, а в 2024 году уже запланировано 1 миллиард 270 миллионов 230 тысяч гривен?!Это Министерство, которое несколько лет подряд не может найти профессионального руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения, потому что правоохранители постоянно открывают дела о коррупционных действиях его руководителей.Это то Министерство, которое придумало для своего Государственного агентства лесных ресурсов Украины пиар-проект о «миллиарде деревьев», а по факту монополизировало продажу леса на киевском уровне и исподтишка зарабатывает на этом», – считает Николай Томенко.

Также политик отмечает, что именно министерство Руслана Стрельца провалило евроинтеграционную программу Украины в сфере окружающей среды.

"Это то Министерство, которое полностью провалило евроинтеграционную программу Украины в сфере окружающей среды и получило самую низкую оценку - 1 по пятибалльной шкале от Европейской комиссии. Это то Министерство, которое на своем официальном сайте перепутало перечень биосферных резерватов Украины, входящих в соответствующую программу ЮНЕСКО. Это то Министерство, которое не смогло подготовить представление ни на одного номинанта от Украины в Репрезентативный список мирового природного наследия ЮНЕСКО, это при том, что Аскания-Нова уже давно в предыдущем списке, а ныне находится под оккупацией и в состоянии опасности… Этот список можно продолжать бесконечно ", – заметил общественный деятель.

Однако самой нелепой идеей Николай Томенко считает желание разрушить Государственную экологическую инспекцию Украины во время войны, когда оккупанты ежедневно наносят удары нашей экологии.

Только можно представить какой профессиональный уровень должностных лиц, точнее его отсутствие, мог побуждать к такой абсурдной идее - свести нужную реформу системы государственного надзора в сфере охраны окружающей среды к замене одного слова в названии Государственной инспекции? И здесь уместно спросить у руководителей Правительства: а Вы можете наконец-то найти профессиональных, патриотических и некоррупционных руководителей такого важного властного экологического института Украины, который сейчас превратился в Министерство бессмысленных и ненужных дел и коррупции", – возмущается Николай Томенко.



Николай Томенко – автор многочисленных Законов, постановлений и программ в сфере защиты окружающей среды, Председатель Комитета ВР по экологической политике (2014-2016 гг.).