Кремль пытается дискредитировать Украину соответствующими материалами в западной печати. За эту работу российским информационным компаниям, наверное, хорошо платят. Такое предположение выразил народный депутат «Слуги народа» Георгий Мазурашу, комментируя недавнее расследование издания «Украинские новости» и обнаруженную ими одну из таких российских инфокомпаний «Девятый вал», активно работающую с западными СМИ и политиками.

«Противостоять этому наиболее эффективно, наверное, открытостью. Для начала, не давать повода. А когда распространяют какие-то манипуляции и ложь – оперативно фактами, конкретикой опровергать некорректную информацию. Насколько эффективно этим занимаются у нас, честно говоря, трудно сказать. Возможно, профильное министерство может иметь какую-нибудь систематизированную информацию», - отмечает народный депутат.

Относительно материалов, которые появились в западных СМИ об Украине, Георгий Мазурашу считает, что «нам хватает внутренних проблем, чтобы еще беспокоиться о том, что пишут в других странах о нас, тем более, когда речь идет об откровенных манипуляциях и лжи». По его мнению, «если западные политики могут делать выводы и принимать какие-то серьезные решения на базе сомнительных публикаций – это не делает им чести».

Важной внутриукраинской повесткой, отметил народный депутат, является «мобилизация здравого смысла».

«Нам следует быть более реалистичными и прагматичными. И это, кстати, будет сужать возможности для манипуляционных инфо-атак по заказу наших врагов. Простите, если наши Защитники отмечают, что военные руководители относятся к ним "как к рабам", или если "военкоматные герои" хватают мужчин на улицах и угрозами и принуждением пытаются загнать их в Армию, создавая таким образом приятную для врагов картинку, то кто нам в этом виноват?», – объяснил Мазурашу.

Относительно обнаруженной журналистами российской информкомпании «Девятый вал», где в ТГ приводятся публикации из западной прессы, где превозносится Россия, ее успехи, и создается негативный образ Украины, народный депутат указал на то, что в наше время любой может написать что угодно.

«Но если кто-то может восхвалять тех, кто совершает военную агрессию в отношении других стран, то стоит ли нам вообще обращать внимание на "таких"? Думаю, нам нужно оптимизировать свои решения и действия, делать все для того, чтобы большинство наших сограждан понимали и воспринимали это положительно, понимая, что это во благо страны и народа. А манипуляции и ложь по заказу врагов – это не самое главное, думаю. Нужно реагировать на открытость и правду. Чем больше мы будем давать правдивую информацию, тем меньше места будет оставаться для лживых инфо-атак».

Источник: Правовий контроль