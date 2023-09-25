Тарологиня Елена Бюн сообщила, что ATACMS в Украине будут, а также мы получим еще какой-то аналог этих ракет и создадим огромные трудности россиянам, в частности, на Донбассе.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Байден наконец-то анонсировал передачу Украине ATACMS. Когда это случится? Когда мы сможем их увидеть? Возможно, до конца этого года или в середине следующего?

Да, они будут. Они будут даже быстрее, но по Четверке – это их не столь много, как заявлено. Но все равно они будут, чуть позже. Или это аналоги ATACMS, что-то другое, но похожее на ATACMS. Что-то сильно мощное мы получим уже в большем количестве от какой-то другой страны или других стран.

Это новое вооружение, которое нам придет, как-то решающе изменит ситуацию на фронте или в Украине вообще?

То, что это создаст огромные трудности агрессору, это так точно. Прямо супер струдности, поэтому да, конечно. Вопли на болотах, карта пассива. Все-таки эта встреча или поездка президента Зеленского в Соединенные Штаты были достаточно продуктивной, потому что много чего мы получим и многое осталось за кадром на самом деле.

И вот здесь у них уже прямо подгорает, действительно подгорает, потому кремлю нужна пауза в войне, чтобы стянуть, подтянуть какие-то ресурсы. То есть в таком плане, но этого не будет. Но однозначно оно (ред. – новое вооружение) влияет на ведение боевых действий.

Что ждет Донецкую область? Какая ситуация будет под Бахмутом?

Это карта Дьявола, карта агрессора. Очень огромные сложности у них там, просто огромные, я так понимаю, их там загоняют или, возможно, уже загнали в определенные действия. Попытка действовать каким-то хитрым путем, хитрыми многоходовочками – это то, что касается агрессора, чтобы выйти из этой ситуации. Но не получится.

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