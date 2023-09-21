Патриотический имидж, который старательно выстраивает артист Андрей Данилко, портится из-за его пристрастия к общению с так называемыми «хорошими русскими». На эту тему пишет блогер Алексей Голобуцкий, обративший внимание на фото Данилко-Сердючки с очередным российским другом.

«Это – Андрей Данилко в объятиях «хорошего русского», российского шоумена Рустама Солнцева (настоящая фамилия Калганов). Андрей Данилко не придумал ничего лучше, чем поехать с туром в Северную Америку и записывать видосики не с украинскими блогерами, а с российскими. Да еще и с кем? С так называемой звездой «Дома-2», которая – то есть который – заработал себе популярность на скандалах, драках и обливаниях помоями всех, с кем он работал», – прокомментировал Голобуцкий.

Первым фото и видео с Данилко выставил у себя в Инстаграме сам Калганов-Солнцев.

«Фу, Данилко, для чего тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?», – спрашивает Голобуцкий.

Он также интересуется тем, почему Андрей Данилко – «мужчина призывного возраста» – так часто выезжает за границу. Сам артист объясняет это благотворительной деятельностью, однако «почему нет информации и ни одного отчета о сумме собранных средств и куда они были перечислены?», – спрашивает Голобуцкий.

Блогер напоминает, что компания Солнцева – далеко не первый «зашквар» Верки Сердючки. «В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену российского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним», – пишет Голобуцкий.

Видео с концерта в Испании, где Сердючка в вышиванке танцевала с россиянином Паниным, можно посмотреть здесь.