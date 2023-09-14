Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Он не все договаривает, тут не только переоценка некоторых мощностей, которые нам передали наши партнеры, а непередача нам более дальнобойных средств поражения, самолетов, авиации. Дело в том, что никакая техника не поможет движению в данных условиях без господства в воздухе, а этого господства нам как раз и не дали. Поэтому вытаптываем все своими ногами, война ног», - отмечает Роман Свитан.

Как он объясняет, техника в основном используется в режиме огневой поддержки наших пехотных подразделение, которые выполняют штурмовые задачи, а уже дальше подтягивается и берется под контроль то, что вытоптала своими ногами наша пехота. То есть, констатирует эксперт, как раз проблема в авиации, вернее в ее отсутствии.

Что касается выхода до Азовского побережья до конца года, рассуждает он, то можно дать 90%, что все у нас идет пока еще по тому плану, который был сверстан весной. Основная задача этого плана, рассказывает гость программы, - утончение сил и средств противника, которые выходят на линию обороны, а не прорывы. По его словам, линии обороны можно вообще не прерывать, если на первой же уничтожить все войска противника, которые будут подтягиваться к ней и пытаться ее удержать.

«Тогда вторая, третья, пятая, седьмая просто останутся без противника и не надо будет их вскрывать. Здесь чуть другой подход, это не подход прошлого тысячелетия, у нас другая парадигма и другое восприятие действительности. Наша армия выполняет первую задачу любой армии, которая обороняется, мы обороняем свою территорию от наступающей армии противника, это ее уничтожение, нам надо ее уничтожить, а вот потом уже как следствие будет освобождение территорий. Поэтому с этой точки зрения задача выполняется», - объясняет Роман Свитан.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что сегодня путин теряет всех своих союзников, поэтому собирается больше сотрудничать с Северной Кореей.

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