Эзотерик Дарина Фрейн объяснила, что после полномасштабного вторжения в Украину россия превратилась в поле ненависти, где каждый буквально проклят.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает ведьма, сейчас у нее нет клиентов из россии, во-первых, потому что они не могут оплачивать ее услуги, их банковская система заблокирована, во-вторых, потому что она сама не хочет работать с людьми, которые не понимают, что россия развязала войну. Осознанные клиенты из россии, отмечает она, были до полномасштабного вторжения, сейчас они уже или уехали из страны, или собирают деньги, чтобы уехать.

«Когда ко мне человек с россии обращается и спрашивает, в чем его проблема, я говорю, что вы находитесь в зоне огромного вечного проклятия. Проклясть человека просто, подумайте о нем плохо – энергия уже направлена», - объясняет Дарина Фрейн.

К тому же, добавляет гостья программы, чем сильнее ваша мысль, тем быстрее она дойдет, если при этом есть еще какое-то духовное мастерство, сила сознания и сила намерения, она дойдет быстро. А теперь, констатирует она, можно только представить, сколько негативной энергии было направлено конкретно на территорию рф.

«Они все мне говорят интересную вещь: как только выезжают оттуда, выезжают в другую страну, головные боли, мигрени, панические атаки, страхи – нет, не пьют больше антидепрессантов. Сейчас там реально жесткое поле тотальной ненависти, которую весь мир туда отправляет», - подчеркивает Дарина Фрейн.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что россияне хотят получить мощное оружие от Северной Кореи и снова пойти на Киев.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала про то как путин защищается от проклятия.