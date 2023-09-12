Кандидат исторических наук Виктория Вдовиченко заявила, что с 11 сентября 2001 года мир так и не победил терроризм, он приобрел новые формы, и сейчас снова встает вопрос применения 5-й статьи НАТО.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Можем ли мы сказать, что у нас нет терроризма? Не можем так сказать. Остается ли это одним из вызовов безопасности? Однозначно. Кстати, он растет, важно упомянуть африканский континент, это тоже глобальный Юг. Симфонический оркестр терроризма разросся в созвучии, мелодии разные составляют», - отмечает Виктория Вдовиченко.

Как она вспоминает, после атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 впервые применили 5-ю статью НАТО, возникает вопрос, применят ли ее после того, как частицы дронов упали на территорию Румынии, ведь это также вопрос коллективной безопасности. К тому же, добавляет экспертка, за последние 24 года произошли перегруппировки новых актеров на Востоке, это Тихоокеанский регион, это не только угроза со стороны россии, но и со стороны Китая, Ирана, поэтому Запад начал обновлять документы безопасности, стратегии национальной безопасности.

«Современные опасности стали очень малы по размерам, и у нас плюс появилось еще понятие кибербезопасности, которого раньше априори не существовало. А теперь не обязательно нужно самолет, башни-близнецы, еще что-то, сейчас можно просто остановить охлаждение реактора, станции с помощью телефона или компьютера», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостьи программы, сейчас мы действительно стали более уязвимыми, а глобализация, которой мы радовались в начале 2000-х годов, сделала нас еще и взаимосвязанными экономически. Попутно она вспоминает актуальную 24 года назад пословицу: если кто-то чихнет в США, то слышно, как гриппом болеют где-то в Великобритании. Кроме этого, добавляет экспертка, мы стали более уязвимыми и зависимыми информационно, мы потребляем столько ее объемов и так часто неправильно что-то понимаем или комментируем. Поэтому, констатирует она, важно обсуждать это уже осенью 2023, чтобы понимать, что мы будем планировать в 2024 и других годах.

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