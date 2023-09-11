Тарологиня Елена Бюн сообщила, что сейчас россия хочет заморозить войну, но этой осенью там произойдут такие события, что агрессору будет уже даже не до Украины.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Слухи о том, что россия готовится вернуться в Украину через 10 лет. Действительно ли они планируют сейчас заморозить конфликт, чтобы через 10 лет вернуться снова?

Это уже много раз говорилось, да, она хочет заморозить. Но не будет этого через 10 лет. Во-первых, по картам 10 лет – это очень большой срок, это нереально посмотреть. Тем более, что в информационном пространстве даже здесь и сейчас меняется все очень быстро. Тут хотя бы на 5, и то не скажешь.

Но, исходя из сегодняшней ситуации, исходя из позиции Украины, на какой она стоит ступени, здесь не может быть развития войны, повторения этого сценария.

Потому что здесь карты показывают одно и то же: что-то осенью неожиданное происходит на территории россии. Это как помощь с выше, то есть это такие события необъяснимые. И об этом многие говорят, кто что говорит, но склоняются к одной точке зрения. Это сами высшие силы помогают Украине выстоять в этой ситуации. И то, что там начинается на россии, им уже будет не до агрессии.

Почему эта тема сейчас поднимается?

Во-первых, здесь идет мощная манипуляция со стороны кремля на всех уровнях. Вот опять же, то, что касается молодежи, фейк, они кричат, что 17 лет, молодежь пойдет воевать. И дальше они раскручивают, раскручивают это все, чтобы люди устали у нам. Мы понимаем, мы все хотим быстрого окончания войны, но с победой. И на эмоциональном фоне досадить до нас, чтобы еще тяжелее нам было, деморализовать наш душ, наши силы.

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