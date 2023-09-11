В распоряжении журналистов BILD оказалась просто взрывоопасная переписка, как они утверждают, генсек ООН Гутерреш и глава МИД России Лавров.

Я тоже видел эту переписку, и она похожа на настоящую, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

В письме якобы Гутерреш предлагает Лаврову вернуться к зерновому соглашению. Но так чтобы она работала на победу россии в войне. Предложение состоит из четырех пунктов. Четырех «конкретных краеугольных камней соглашения между Секретариатом ООН и Российской Федерацией», которое должно «привести к возобновлению Черноморской инициативы». Все они обнуляют санкции против России. Суть сжато.



Предложение 1. Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции, введенные ЕС против «Российского сельскохозяйственного банка» (РСХБ), который отключен от SWIFT. В частности, для обхода санкций генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию российского банка под названием RSHB Capital S.A. и подключить ее к системе SWIFT. Простыми словами: глава ООН хочет создать фейковый банк, который будет обходить санкции ЕС против российских банков.



Предложение 2. Гутерреш предлагает страховать российские суда, которые будут вывозить зерно от украинских атак. "Страховая компания совместного финансирования из ООН для российского экспорта продовольствия и удобрений может заработать с Lloyd's в течение 4-6 недель", - написано в письме. Глава ООН предлагает не только "страхование грузов для российского экспорта продовольствия и удобрений", но также страхование "каско и P&I". Страхование «каско» это страхование судов, используемых для транспортировки, а «P&I» — это комплексное страхование ответственности за ущерб, нанесенный третьим лицам.



Предложение 3. Разблокировка счетов российских производителей удобрений в Европе. Разблокировка российских денег, которые поработают на убийство украинцев. В письме отмечается, что ООН уже работает над этим вопросом. И, наконец.



Предложение 4. «Обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения». А именно, «Организация Объединенных Наций готова изучить дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС, связанным с торговлей сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе перед выходом из российских портов». Конечно, если Гутерреш прижать к стенке, он скажет «я это не писал, это фальшивка». Но вопрос в том, что BILD обратился ко всем, кто упомянут в этом письме. SWIFT, Lloyd's и другие. Ни один игрок не отрицал того, что там написано.