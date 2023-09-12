Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Украине хотят ввести декларации для тех граждан, которые хотят получить государственную помощь.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Секретарь СНБО Данилов заявил, что электронные декларации должны сдавать все без исключения граждане Украины, потому что по Конституции все граждане равны. Данилов сказал, что сейчас рассматривает законопроект относительно возобновления декларирования определенной категории лиц», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, потом Данилов уточнил, что декларации должны подавать те граждане, у которых есть желание получить какую-то помощь от государства. Как отметила Эльвира Кириленко, люди, которые, например, хотят получить субсидии, должны будут предъявить декларации о доходах.

«Но вот что должны декларировать люди, у которых зарплата по 10-15 тысяч гривен, что вы хотите, чтобы они декларировали? И дальше Данилов добавил, что это должна быть обязательная норма, которая, кстати, есть в большинстве цивилизованных стран», - заявила Эльвира Кириленко.

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