Тарологиня Людмила Хомутовская сделала расклад таро на события в Луганской области в сентябре и сообщила, что там ожидаются локальные удары по оккупантам новым западным оружием.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что ждет Украину в сентябре? В частности, предлагаю начать с Луганской области и Луганска. Как там дела и чего нам ждать?

В сентябре мы каким-то образом будем слышать о Луганской области, потому что там начинается движение, к которому шла подготовка. Это не о том, что там будет что-то супергромоздкое или большое, а больше как какие-то маленькие движения, что-то на уровне прощупывания, что-то на уровне того, насколько удастся. Вот таких «удастся» будет достаточно много, и мы будем об этом слышать.

А пока, к сожалению, я не вижу столь глобальных изменений там по Луганской области. Хотя эти прощупывания будут для нас хороши, они будут нам каким-то образом греть душу. И вообще там еще будет сильно стоять тема вооружения, не удивлюсь, если что-то накапливается, потому что какая-то тема подготовки здесь звучит, как-то она здесь актуальна.

Еще раз говорю, я не вижу здесь движения, но что-то такое может быть. Например, может быть что-то с новейшим оружием, которое стало больше попадать по рашистам, потому что какая-то радость, все время радостные новости и при том, что у нет продвижения. Какие у нас могут быть еще радостные новости?

Это будет более локальный характер или это будет какое-то громкое событие?

Нет, я не вижу здесь пока именно громкого события, это что-то локальное, вот именно в каком-то одном месте. Даже думаю, что не в одном, а в нескольких. И снова у нас эта тема накопления. Что-то мы там накопили и планируется какая-то тема расшевелить это осиное гнездо, там обострение как раз идет сейчас.

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