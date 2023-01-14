Сегодня, 14 января, с самого утра украинские города подвергаются очередным мощным обстрелам.

Сообщется, что по состоянию на 16:10 Харьков почти полностью обесточен после взрыва в городе, остановлено метро. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской области сработало ПВО.

Жители Киева используют метро для того, чтобы укрыться от возможных прилетов, в городе введены экстренные отключения электричества.

В метро во время воздушной тревоги исполняют щедривки на старый Новый год.

Также слышны взрывы в Днепре. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем телеграм-канале о прилете в жилой дом.

Последствия «прилета» в Днепре. Под завалами находятся люди, сообщают в ОП.

«Нет, как минимум, одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте», - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области отключены от электроэнергии, написал глава ОВА Ярослав Янушевич.

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».