Сообщется, что по состоянию на 16:10 Харьков почти полностью обесточен после взрыва в городе, остановлено метро. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской области сработало ПВО.
Жители Киева используют метро для того, чтобы укрыться от возможных прилетов, в городе введены экстренные отключения электричества.
В метро во время воздушной тревоги исполняют щедривки на старый Новый год.
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Также слышны взрывы в Днепре. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем телеграм-канале о прилете в жилой дом.
Последствия «прилета» в Днепре. Под завалами находятся люди, сообщают в ОП.
«Нет, как минимум, одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте», - написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области отключены от электроэнергии, написал глава ОВА Ярослав Янушевич.
Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.
Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».