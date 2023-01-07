Несмотря на обещания Правительства Украины не вносить изменения в Налоговый кодекс на 2023 год, но некоторые новшества все же ожидаются.

Как пишет Politeka.net, до первого июля 2023 года будет ликвидирован спецрежим для ФЛП-плательщиков 3-й группы, которые пока платят вместо 5% ставку в 2%. Об этом сообщает Mind.

Изменения стали возможны из-за сокращения поступлений в государственный бюджет от тех компаний, которые вместо 18% налога на прибыль платят только 2% от оборота. Также до первого июля будет снят полностью действующий мораторий на налоговые проверки. Сейчас действия проверяющих ограничены. Они проверяют больше всего бизнес, который хочет вернуть НДС.

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