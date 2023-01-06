В городе Яремче Ивано-Франковской области заметили двойную радугу, пишет "Ратуша".

Фото довольно редкого явления опубликовал в соцсети Facebook житель Прикарпатья Намор Карп.

Отметим, что зимой увидеть двойную радугу удается крайне редко. Сообщается, что по народному поверью – это хороший знак.

К слову, Перед великим днем, когда празднуют рождение Иисуса от Пресвятой Девы Марии, отмечают канун Рождества — Святвечер.

Что нельзя делать 6 января:

Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, выносить мусор из дома, поскольку это сулит несчастье.

Нельзя садиться за рождественский стол, надев черную одежду - год в таком случае пройдет в слезах и трудностях.

Запрещено спорить, ругаться и злословить.

Нельзя ходить в лес на охоту, а также резать домашний скот.

В праздник лучше воздержаться от стрижки.

Нельзя быть скупым, а также 6 января нельзя шить, вязать, вышивать.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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