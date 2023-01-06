Астрологи назвали, кто из знаков Зодиака получит неожиданные новости в этом месяце.

Так, в январе 2023 года некоторые знаки Зодиака могут получить новости, которые озадачат.

Телец

Представителям этого знака Зодиака стоит больше времени проводить с родными, сближаться с ними, потому что именно от близких людей вы можете получить новость, которая вас действительно удивит.

Не обязательно это будет плохая новость.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены в личной жизни. Вас могут обидеть или разочаровать люди, которых вы сочли самыми близкими. Это произойдет уже в конце января, однако в феврале все значительно улучшится.

Ранее сообщалось о том, какой будет погода в ближайшие дни.

«Заметьте, пожалуйста, что сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то за нос и щеки будут щипать все -6-9 градусов! 7 января, на Рождество, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины», - предупреждала известный синоптик Наталья Диденко.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.