Так, в январе 2023 года некоторые знаки Зодиака могут получить новости, которые озадачат.
Телец
Представителям этого знака Зодиака стоит больше времени проводить с родными, сближаться с ними, потому что именно от близких людей вы можете получить новость, которая вас действительно удивит.
Не обязательно это будет плохая новость.
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Скорпион
Скорпионов ждут перемены в личной жизни. Вас могут обидеть или разочаровать люди, которых вы сочли самыми близкими. Это произойдет уже в конце января, однако в феврале все значительно улучшится.
Ранее сообщалось о том, какой будет погода в ближайшие дни.
«Заметьте, пожалуйста, что сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то за нос и щеки будут щипать все -6-9 градусов! 7 января, на Рождество, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины», - предупреждала известный синоптик Наталья Диденко.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.