Так, о резком ухудшении погодных условий и мощных морозах утром, 6 января, предупредили в Киевской городской военной администрации.

Так, в течение суток, 6 января, в столице прогнозируется значительное понижение температуры: с -1°С утром, до -7°С вечером.

Ветер 7-12 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег. На дорогах, путепроводах, тротуарах возможно образование гололеда.

«Призываем водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности, воздержаться от поездок на частном автотранспорте», ​​- предупредили в КМВА.

Более того, снижение температуры будет продолжаться в субботу и воскресенье. Показатели градусников опустятся до -11°С.

Напомним, ранее о резком ухудшении погоды предупредили синоптики.

«Заметьте, пожалуйста, что сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то за нос и щеки будут щипать все -6-9 градусов! 7 января, на Рождество, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины», - предупреждала известный синоптик Наталья Диденко.

Также синоптики раскрыли печальную правду о резком потеплении в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала о надвигающемся на Украину циклоне.