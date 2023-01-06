Члены одной семьи погибли при загадочных обстоятельствах.

Вблизи города Билгорай Люблинского воеводства Польши в среду, 4 января, обнаружили без признаков жизни 37-летнего отца и его 3-летнюю дочь, пишет издание wprost.pl.

Несколькими часами ранее их родственники подали заявление об исчезновении.

Родственники сообщили правоохранителям, что отец и дочь около 10 часов выехали вместе на машине, но перестали выходить на связь и домой не вернулись.

Поиски были начаты немедленно. К сожалению, закончились они трагически – в лесу на гравийной дороге был найден автомобиль, принадлежавший пропавшему без вести мужчине.

Рядом с авто были обнаружены тела 37-летнего мужчины и его маленькой дочери.

Пока правоохранители не раскрывают, что могло стать причиной несчастья, родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

В полиции заверили, что у них не было сообщений о насилии в семье.

Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.

Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.

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