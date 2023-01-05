26 декабря на автодороге Киев-Ковель произошла авария с участием двух микроавтобусов.
В результате пострадали девять человек. Также в результате ДТП погибли трое военных из Волыни, которые ехали в кратковременный отпуск.
Как сообщили изданию ВСН в полиции Житомирской области, в настоящее время открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
«Все обстоятельства ДТП были зафиксированы. И в настоящее время продолжается расследование и назначен ряд необходимых экспертиз. Подозрение еще никому не объявляли», - отметили в полиции.
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В смертельной аварии погибли военные из Волыни: 25-летний житель села Костюхновка Камень-Каширского района, Роман Кравчук, жители Шацкого территориального общества - 43-летний Виктор Гирич и 40-летний Андрей Полинкевич.
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